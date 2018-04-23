Последствия непогоды в СЗАО устранили за пару часов

В минувшую субботу, 21 апреля на столицу обрушился штормовой ветер, ливневые дожди и грозы.

В результате непогоды в Северо-Западном округе было повалено 19 деревьев. Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО.

— В течение двух-трех часов деревья были распилены. Большая часть была убрана еще в субботу, оставшиеся распилы убрали на следующий день, — добавили в управлении.

К слову, во время стихии в округе никто не пострадал, также ни одно дерево не задело линии электропередач. Лишь в районе Щукино задело несколько автомобилей. Здесь стихия повалила три дерева.

Как отметил заместитель главы управы Щукина Алексей Низамов, во время урагана, как правило, падают «живые» деревья с кроной. Она создает своеобразный парус и способствует падению.

За несколько часов разбушевавшейся стихи было повалено по пять деревьев в районах Северное и Южное Тушино, Хорошёво-Мневники и одно дерево упало в Строгине.