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Последствия непогоды в СЗАО устранили за пару часов
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Последствия непогоды в СЗАО устранили за пару часов 

Префектура СЗАО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В минувшую субботу, 21 апреля на столицу обрушился штормовой ветер, ливневые дожди и грозы.
В результате непогоды в Северо-Западном округе было повалено 19 деревьев. Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО.
— В течение двух-трех часов деревья были распилены. Большая часть была убрана еще в субботу, оставшиеся распилы убрали на следующий день, — добавили в управлении.
К слову, во время стихии в округе никто не пострадал, также ни одно дерево не задело линии электропередач. Лишь в районе Щукино задело несколько автомобилей. Здесь стихия повалила три дерева.
Как отметил заместитель главы управы Щукина Алексей Низамов, во время урагана, как правило, падают «живые» деревья с кроной. Она создает своеобразный парус и способствует падению.
За несколько часов разбушевавшейся стихи было повалено по пять деревьев в районах Северное и Южное Тушино, Хорошёво-Мневники и одно дерево упало в Строгине.
— Тридцатилетний клен в районе дома 17, корпус 3 на улице Таллинская упал на проезжую часть, чем затруднял движение автомобилей. Сотрудники ГБУ «Жилищник района Строгино» распилили и убрали дерево в тот же вечер, — рассказал заместитель главы управы района Строгино Андрей Молчанов.
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