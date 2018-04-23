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В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -6
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В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -6 

Новости Рязани 38 минут назад
Фото: Новости Рязани
В ночь на вторник, 24 апреля, на территории Рязанской области ожидается понижение температуры воздуха до -6 градусов. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на региональный ЦГМС.
По данным ведомства, завтра в рязанском регионе ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков.
Ветер западного направления, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -1.. -6°С, днем +7.. +12°С;
в Рязани: ночью -1.. -3°С, днем +9.. +11°С.
Атмосферное давление: 747-749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 34-67%.
Гидрологическая обстановка: за минувшие сутки уровень воды в реке Оке возле Рязани снизился на 10 сантиметров и на данный момент составляет +466 сантиметров по отношению к нулевой отметки гидрологического поста.
По состоянию на 23 апреля в Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов.
Фото: pixabay.com
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