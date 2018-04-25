В четверг в Рязанской области ожидаются грозы

В четверг, 26 апреля, в Рязанской области , по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, местами возможна гроза. Об этом информирует Рязанский ЦГМС.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, завтра на территории рязанского региона ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западного, западного направлений, скорость 7-12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью +3.. +8°С, днем +13.. +18°С;

Атмосферное давление: 740-736 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 65-96%.

Паводковая обстановка: за минувшие сутки уровень воды в реке Оке у Рязани понизился на 19 см и составил +434 см нулевой отметки гидрологического поста.

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