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В четверг в Рязанской области ожидаются грозы
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В четверг в Рязанской области ожидаются грозы 

Новости Рязани 25 апреля 2018
Фото: Новости Рязани
В четверг, 26 апреля, в Рязанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, местами возможна гроза. Об этом информирует Рязанский ЦГМС.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, завтра на территории рязанского региона ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Ветер юго-западного, западного направлений, скорость 7-12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью +3.. +8°С, днем +13.. +18°С;
в Рязани: ночью +5.. +7°С, днем +15.. +17°С.
Атмосферное давление: 740-736 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65-96%.
Паводковая обстановка: за минувшие сутки уровень воды в реке Оке у Рязани понизился на 19 см и составил +434 см нулевой отметки гидрологического поста.
Фото:
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