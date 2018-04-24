В ВятГУ отменили занятия из-за непогоды

На сайте университета есть соответствующее объявление

В ВятГУ было принято решение сделать 24 апреля, вторник, выходным днем. От работы освобождены преподаватели, а студенты всех форм обучения — от занятий. Причина — неблагоприятные погодные условия.

Накануне занятия были отменены в школах города. В региональном центре это Кировский экономико-правовой лицей, Вятская гуманитарная гимназия, Лицей естественных наук и Физико-математический лицей, и еще 4 учебных заведения. Школы области также приостановили учебный процесс. Это школы в Слободском, Котельничском районе, Котельниче

Решение о работе образовательных учреждений завтра будет приниматься, исходя из прогнозируемых погодных условий, — уточнили в министерстве образования региона.

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