Автовладельцы начали менять зимнюю резину на летнюю в Московском регионе

Водители в Москве и в Подмосковье начали менять на своих автомобилях зимнюю резину на летнюю, сообщили корреспонденту РИАМО в понедельник сотрудники шиномонтажных центров.

«Летний период смены резины непредсказуемый, начинают менять, когда на улице нет минусовой температуры. На данный момент где-то 30-40% водителей поменяли резину», — сказал сотрудник шиномонтажного центра «Автотун» на северо-востоке Москвы.

Он отметил, что в предыдущие годы зимнюю резину на летнюю меняли до апреля, то сейчас из-за долгих морозов начинают менять даже ближе к маю.

В свою очередь сотрудник шиномонтажного сервиса на Рижской тоже отметил, что меньше чем половина московских водителей поменяли зимнюю резину на летнею.

«Все по-разному начинают менять резины, не могу сказать точно. Этот период очень сильно растягивается — начинают с апреля и до конца мая. Могу сказать, что больше половины автолюбителей не сменили резину», — добавил представитель шиномонтажа на Рижской.

При этом для шиномонтажных центров Московской области ажиотаж на смену резины прошел.

«Уже две недели, как начали менять резины. Сильный наплыв на смену резины уже прошел, он начался, примерно, с 10 апреля. Практически 60-70% «переобулись», — сказал сотрудник шиномонтажного центра в Реутове

Он отметил, что в том году начали менять резину в марте месяце, а в этом году в связи с погодными условиями в апреле.