В Башкирии пройдёт снег с дождём

Предпраздничная неделя в Башкирии не порадует теплом. По сведениям Башгидрометцентра, во вторник, 24 апреля, будет облачно с прояснениями.

В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью в юго-восточных районах — до умеренных. На дорогах местами слабый гололед.

Ветер юго-западного направления, 8-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, при прояснениях до -8 °С. В дневные часы воздух прогреется до +2… +7 °С. Автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости в явлениях 500-1000 метров.

По данным метеорологов, такая погода сохранится всю первую половину недели. Во второй половине последней недели апреля температура наружного воздуха будет повышаться, а вот неустойчивый характер погоды сохранится.

— В третьей декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2 °С ниже нормы, — рассказали в Башгидрометцентре.