Ещё
В Башкирии пройдёт снег с дождём
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

В Башкирии пройдёт снег с дождём 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Предпраздничная неделя в Башкирии не порадует теплом. По сведениям Башгидрометцентра, во вторник, 24 апреля, будет облачно с прояснениями.
В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью в юго-восточных районах — до умеренных. На дорогах местами слабый гололед.
Ветер юго-западного направления, 8-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, при прояснениях до -8 °С. В дневные часы воздух прогреется до +2… +7 °С. Автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости в явлениях 500-1000 метров.
По данным метеорологов, такая погода сохранится всю первую половину недели. Во второй половине последней недели апреля температура наружного воздуха будет повышаться, а вот неустойчивый характер погоды сохранится.
— В третьей декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2 °С ниже нормы, — рассказали в Башгидрометцентре.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии уровни рек вновь начали повышаться В Башкирии порывом ветра сорвало крышу районной больницы С уфимской многоэтажки порывом ветра снесло плиту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку503
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир57
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение204
Кейт Миддлтон родила48
Скрипалей могли отравить веществом из США34
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение