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Снег весной — это норма: синоптики дали прогноз погоды на конец апреля в Башкирии
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Снег весной — это норма: синоптики дали прогноз погоды на конец апреля в Башкирии 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Потепление не за горами, а вот небо безоблачным будет ещё как минимум неделю. Синоптики Башгидрометцентра рассказали, каким будет в республике конец апреля и ждать ли новых снегопадов.
— Апрель — переходный период, в это время продолжаются осадки в виде дождя и снега, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — В нашем климате возможен снег и в мае, что мы могли наблюдать в прошлом году. В ближайшие дни будет сохраняться неустойчивый характер погоды. При этом температурный фон ближе к концу недели будет повышаться.
В четверг, 26 апреля, метеорологи прогнозируют по республике небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер юго-восточного направления с переходом на южный, 5–10 метров в секунду. В дневные часы порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Ночью по-прежнему холодно, отметка на термометре покажет 0… -5 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +8… +13 °С.
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