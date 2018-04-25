Снег весной — это норма: синоптики дали прогноз погоды на конец апреля в Башкирии

Потепление не за горами, а вот небо безоблачным будет ещё как минимум неделю. Синоптики Башгидрометцентра рассказали, каким будет в республике конец апреля и ждать ли новых снегопадов.

— Апрель — переходный период, в это время продолжаются осадки в виде дождя и снега, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — В нашем климате возможен снег и в мае, что мы могли наблюдать в прошлом году. В ближайшие дни будет сохраняться неустойчивый характер погоды. При этом температурный фон ближе к концу недели будет повышаться.

В четверг, 26 апреля, метеорологи прогнозируют по республике небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер юго-восточного направления с переходом на южный, 5–10 метров в секунду. В дневные часы порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью по-прежнему холодно, отметка на термометре покажет 0… -5 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +8… +13 °С.