Снег с дождем: синоптики прогнозируют осадки в Башкирии

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на среду, 25 апреля. К середине длинной рабочей недели серьёзных перемен в характере погоды не ожидается. Днём облачно с прояснениями.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах до умеренных, днем по западу без осадков. Ветер западного направления с переходом на северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы опустится за нулевую отметку, местами до -5 °С. Днём за окнами жителей республики +4…+9 °С. На отдельных участках автомобильных дорог ночью гололедица, ухудшение видимости в снеге до 500–1000 метров.

— Во второй половине недели со смещением западными потоками относительно теплой воздушной массы температура воздуха будет повышаться, но неустойчивый характер погоды сохранится, — сообщили в Башгидрометцентре.