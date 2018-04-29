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Шторм идет на Башкирию: республику накроют грозы и сильный ветер
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Шторм идет на Башкирию: республику накроют грозы и сильный ветер 

ufa1.ru 31 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Казалось бы, прошел дождь и утих ветер, но не тут то было, по прогнозам синоптиков, сегодня, 29 апреля, в республике и Уфе ожидаются грозы, сильные дожди, местами очень сильный ветер с порывами до 21–26 м/с.
Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и хрупкими, ненадежными конструкциями.
Водителям просьба снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения, а также не парковать машины под деревьями, особенно у придомовых территорий. Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог.
Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок.
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