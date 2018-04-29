Шторм идет на Башкирию: республику накроют грозы и сильный ветер

Казалось бы, прошел дождь и утих ветер, но не тут то было, по прогнозам синоптиков, сегодня, 29 апреля, в республике и Уфе ожидаются грозы, сильные дожди, местами очень сильный ветер с порывами до 21–26 м/с.

Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и хрупкими, ненадежными конструкциями.

Водителям просьба снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения, а также не парковать машины под деревьями, особенно у придомовых территорий. Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог.

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок.