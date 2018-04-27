Гроза в конце апреля: в Башкирии синоптики прогнозируют дожди

В последний рабочий день апреля в республике ожидаются дожди c грозами. По сведениям Башгидрометцентра, в ночь на субботу в северных районах региона пройдёт небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.

Ветер западного направления с переходом на юго-западный, умеренный.

— Температура воздуха ночью составит +1… +6 °С. В дневные часы потеплеет до 13–18 градусов. В южных районах воздух прогреется до 23 °С, — рассказали в Башгидрометцентре.

Днём 28 апреля по республике кратковременные дожди, местами небольшие. В отдельных районах ожидаются грозы. На юго-востоке без осадков. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер.

Как рассказали ранее в Башгидрометцентре, обилие осадков в апреле–мае — это норма. В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды.