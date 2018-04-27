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Гроза в конце апреля: в Башкирии синоптики прогнозируют дожди
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Гроза в конце апреля: в Башкирии синоптики прогнозируют дожди 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В последний рабочий день апреля в республике ожидаются дожди c грозами. По сведениям Башгидрометцентра, в ночь на субботу в северных районах региона пройдёт небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.
Ветер западного направления с переходом на юго-западный, умеренный.
— Температура воздуха ночью составит +1… +6 °С. В дневные часы потеплеет до 13–18 градусов. В южных районах воздух прогреется до 23 °С, — рассказали в Башгидрометцентре.
Днём 28 апреля по республике кратковременные дожди, местами небольшие. В отдельных районах ожидаются грозы. На юго-востоке без осадков. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер.
Как рассказали ранее в Башгидрометцентре, обилие осадков в апреле–мае — это норма. В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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