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Самолет-лабораторию Як-42Д привлекут для улучшения погодных условий в Москве 1 и 9 мая
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Самолет-лабораторию Як-42Д привлекут для улучшения погодных условий в Москве 1 и 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Самолет-лаборатория Як-42Д будет задействован в работе над разгоном облаков в небе над Москвой 1 и 9 мая 2018 г., об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно документу, самолет-лаборатория Як-42Д будет выполнять летно-исследовательские работы по искусственному регулированию осадков с целью улучшения погодных условий в Москве 1 и 9 мая 2018 г. В документе отмечается, что полеты в Московской воздушной зоне по активному воздействию на облака будут выполняться в соответствии с «Временной инструкцией по организации и производству полетов для улучшения погодных условий, регулированию осадков в Москве и Московской области».
Как ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев, к разгону облаков в столице подготавливают девять самолетов Военно-космических сил — Ан-12 и Ан-26. По его словам, для расчистки неба от облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.
«В зависимости от типов облаков для их разгона используют разные виды реагентов. Пиропатроны с йодистым серебром могут прорабатывать облако на глубину до 2 км — они в полете дымятся как сигареты. А для разрушения мощных конвективных облаков используются порошкообразные реагенты: они сбрасываются упаковками, которые принудительно раскрываются, и от воздействия порошка облако разрушается», — рассказал В. Корнеев.
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