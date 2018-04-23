В уральских поселках возникли проблемы с электричеством из-за шторма

Специалисты филиала «Свердловэнерго» устранили последствия стихии которая обрушилась на Свердловскую область . Из-за сильного ветра и снегопада возникли проблемы с электроснабжением в Серовском и Ивдельском городских округах.

На место выехали бригады рабочих. Он устранили точечные технологические нарушения, вызванные налипанием мокрого снега на провода, в населенных пунктах Марсяты , Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений. В п. Андриановичи специалисты энергокомпании задействовали дизель-генераторы для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов. Все удалось устранить быстро, так как энергетики были приведены в режим повышенной готовности.

В компании продолжается постоянный мониторинг ситуации, проверена спецтехника, на складах компании в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ.