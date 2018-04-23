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Климатолог РАН не исключает весенние штормы и летние торнадо в Москве
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Климатолог РАН не исключает весенние штормы и летние торнадо в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
Прошедший 21 апреля шторм — типичное явление в Москве для этого времени года, летом жителям столицы можно ожидать торнадо. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
«То, что сейчас случилось — вполне нормально для этого сезона, такие шквалы довольно часто случались и будут случаться. Конец апреля, май, начало июня — это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс. Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», — рассказал В. Семенов.
По его словам, существует гипотеза, что подобные явления связаны с потеплением климата. «В Москве за последние 30 лет в апреле-мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север-юг слегка растет. Возможно, с этим связаны эти погодные явления. Но это только гипотеза, потому что пока еще мало данных, чтобы это утверждать», — сказал В. Семенов.
В прошедшую субботу, 21 апреля, на Москву обрушились ураган и грозы. Ранее сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены. В результате разгула стихии, согласно информации Депздрава, пострадали 17 человек, один ребенок погиб.
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