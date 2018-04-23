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Росавтодор запретит ездить грузовикам на М-5 в Самарской области
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Росавтодор запретит ездить грузовикам на М-5 в Самарской области 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
С 28 мая по 31 августа Росавтодор планирует ввести ограничение движения тяжеловесного транспорта на нескольких федеральных трассах в Самарской области.
Речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации» от 15 апреля 2011 года № 272.
— В 63-м регионе это М-5 «Урал», Р-228 (Сызрань — Саратов — Волгоград), А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном). Ограничение будет действовать в дни, когда температура воздуха будет более 32 градусов. Передвигаться по трассам водители грузовиков смогут с 22:00 до 10:00, — сообщили в Росавтодоре.
Мера необходима для сохранения дорожного покрытия федеральных трасс.
Росавтодор подготовил проект приказа на эту тему. В случае государственной регистрации вышеуказанный приказ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.
Летнее ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты, на транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
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