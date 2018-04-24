Знаменитый марафонец умер во время забега

Бегун Мэтт Кэмпбелл умер после Лондонского марафона. Во время преодоления дистанции он потерял сознание и умер в больнице, не приходя в себя, сообщает телеканал «360».

Ему оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, но позже он умер в больнице. Точная причина смерти еще не определена.

29-летний Кэмпбелл потерял сознание на 37-м километре дистанции. Врачи не смогли ничего сделать.

Лондонский марафон проводится с 1981 года каждую весну. Забег входит в число самых престижных в мире марафонов. Ежегодно на дистанцию в Лондоне выходят около 40 тысяч человек. В этот раз забег прошел при самой высокой температуре воздуха за все время проведения этих марафонов: на финишной отметке термометры показывали около 23 градусов по Цельсию в тени.