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Знаменитый марафонец умер во время забега
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Знаменитый марафонец умер во время забега 

Газета.Ru 1 час назад
Бегун Мэтт Кэмпбелл умер после Лондонского марафона. Во время преодоления дистанции он потерял сознание и умер в больнице, не приходя в себя, сообщает телеканал «360».
Ему оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, но позже он умер в больнице. Точная причина смерти еще не определена.
29-летний Кэмпбелл потерял сознание на 37-м километре дистанции. Врачи не смогли ничего сделать.
Лондонский марафон проводится с 1981 года каждую весну. Забег входит в число самых престижных в мире марафонов. Ежегодно на дистанцию в Лондоне выходят около 40 тысяч человек. В этот раз забег прошел при самой высокой температуре воздуха за все время проведения этих марафонов: на финишной отметке термометры показывали около 23 градусов по Цельсию в тени.
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