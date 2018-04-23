Участник лондонского марафона скончался после забега

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Скончался мужчина, принимавший участие в лондонском марафоне в воскресенье и потерявший сознание по ходу дистанции, сообщает АП.

В воскресенье участник марафона Мэтт Кэмпбелл, повар из северо-западной Англии , потерял сознание, не добежав до финиша около шести километров. По словам организаторов соревнований, 29-летнему бегуну на месте была оказана первая медицинская помощь, после он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Как отмечают организаторы марафона, необходимо проведение медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти Кэмпбелла. Известно, что он бежал второй марафон за две недели. В воскресенье во время забега температура достигала 23,2 градуса, что является самым высоким показателем за время проведения лондонского марафона.