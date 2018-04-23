Ещё
Участник лондонского марафона скончался после забега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

Участник лондонского марафона скончался после забега 

Р-Спорт 2 часа назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Скончался мужчина, принимавший участие в лондонском марафоне в воскресенье и потерявший сознание по ходу дистанции, сообщает АП.
В воскресенье участник марафона Мэтт Кэмпбелл, повар из северо-западной Англии, потерял сознание, не добежав до финиша около шести километров. По словам организаторов соревнований, 29-летнему бегуну на месте была оказана первая медицинская помощь, после он был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Как отмечают организаторы марафона, необходимо проведение медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти Кэмпбелла. Известно, что он бежал второй марафон за две недели. В воскресенье во время забега температура достигала 23,2 градуса, что является самым высоким показателем за время проведения лондонского марафона.
Кэмпбелл также был известен как участник кулинарных шоу на британском ТВ. Некоторое время он работал во Франции, но год назад вернулся на родину.
Р-Спорт: последние новости
Хоркина: в московском метро может появиться поезд, посвященный ЦСКА Футболисты сборной Нигерии победили команду Замбии в отборочном матче ЧМ-2018 Президент Исландии смотрел матч отбора сборной на ЧМ-2018 с болельщиками на трибуне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку447
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир52
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение202
Кейт Миддлтон родила45
У россиян снова попросят денег257
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение