«Появляются новые животные». Ученый рассказал о последствиях глобального потепления в Арктике

По словам ученого, в первую очередь нужно понять, что глобальное потепление — процесс не быстрый, и за прошедшее десятилетие в арктических широтах не было установлено каких-то серьезных климатических изменений. Среднегодовая температура остается прежней.

«Можно говорить о локальном потеплении, но с точки зрения эволюции земли, это только один из периодов в общем тренде, который, наоборот, может указывать на похолодание. В геологии мы вообще оперируем понятиями тысяч и миллионов лет. Важны данные многолетних наблюдений, которые снимаются в одном и том же месте по одной и той же методике хотя бы на протяжении 30 лет. Только тогда можно говорить о тенденциях. Отмечу другое: в последние годы немного изменились сезонные границы: весна-лето, зима-весна. К примеру, последняя зима сдвинулась, она была достаточно теплой, заморозки пришли поздно, но весна взяла свое — холодная погода продержалась долго. Также мы начали наблюдать неординарные природные явления: ледяные дожди, смерчи, грады. В 2014 году после ледяного дождя тундра покрылась ледяной коркой, что привело к большому падежу оленей»., — отмечает Синицкий.

И тем не менее, первые признаки изменений арктических шлейфов видны уже сейчас. Так, по словам Синицкого, появились животные, которых раньше не было на северных территориях: лисы, сороки. Они не характерны для этих мест, но, проникая вглубь, вытесняют привычных северных обитателей таких, как песцы. Появились стрекозы и насекомые там, где их раньше не встречали. На Ямале представлены почти все климатические зоны. Животные не встречают на своем пути никаких препятствий: нет гор, широких рек, которые мешают миграции, нет естественных барьеров.

Теплые периоды активизируют криогенные процессы, обнажают пластовые льды. Это влияет на ландшафт. Такие процессы имеют и свои плюсы — начала развиваться зеленая растительность, а вот лишайники, напротив, находятся в угнетенном состоянии.