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Гидрометцентр: температура воздуха в РТ на шесть градусов ниже нормы
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Гидрометцентр: температура воздуха в РТ на шесть градусов ниже нормы 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Температура воздуха в Татарстане на шесть градусов ниже нормы, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.
По ее словам, погодные условия в республике сегодня формируются под влиянием тыловой части активного циклона, сместившегося с центральных районов России.
«Подобная погода в эти дни апреля случается довольно часто — за последние 10 лет это 5-й случай. В прошлом году, например, подобное ухудшение отмечалось 19-21 апреля. Осадки выпадали в сочетании с ледяным дождем, также отмечались гололедные явления и метели. А вот 1999 и 2000 годах такая же по характеру погода отмечалась в 1-ой декаде мая», — рассказывает Ирина Трущина.
По прогнозам синоптиков, 24 апреля характер погоды не поменяется. В течение дня ожидаются снег и гололедица. Температура ночью понизится до -1.. -6 гр., максимальная днем составит +1.. +6 гр. тепла.
25 апреля ночью на востоке еще сохранится небольшой снег, днем осадков не ожидается. Температура ночью составит -1.. -6 гр., днем повысится до +4.. +9 градусов. 26 апреля ночью будет идти мокрый снег, днем дождь. Ночью -1+4 градусов, днем потеплеет до +8.. +13 гр.
По предварительному прогнозу в пятницу и в субботу, 27 и 28 апреля, будет дождливо, максимальная температура воздуха днем составит +10.. +14 градусов.
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