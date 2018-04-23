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В Гидрометцентре преудпредили москвичей о приближении заморозков
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В Гидрометцентре преудпредили москвичей о приближении заморозков 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» связался с директором Гидрометцентра РФ Романом Вильфандом, чтобы разобраться в ситуации с погодными условиями в столице на ближайшую неделю.
Как рассказал Вильфанд, в ближайшие дни ночная температура опустится до отрицательных значений, но уже с четверга столицу ожидает постепенное потепление.
«После ненастной погоды в выходные, погода в первые два дня недели преимущественно антициклональная. В ночь на вторник будут отрицательные значения — практически во всей Московской области и в спальных районах Москвы до -6 градусов. Только в центре города, где проходят теплопроводы, ночью будет до +3 градусов», — рассказывает Вильфанд.
«Дальше будет меняться давление, с 25-28 апреля будут кратковременные дожди. Не прогнозируется очень сильных или затяжных ливней, температура будет постепенно повышаться уже со среды-четверга. Погода в целом будет облачная», — сказал директор Гидрометцентра.
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