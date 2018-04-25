В Пскове возобновили отопительный сезон после многочисленных обращений горожан

Решение о завершении отопительного сезона принимают главы муниципальных образований после того, как в течение пяти дней на их территории фиксируют среднесуточную температуру воздуха плюс 8 градусов и выше. По данным Гидрометцентра РФ, в ближайшие несколько дней среднесуточная температура в Пскове не превысит плюс 8 градусов — в ночные часы она составит плюс 3 градуса, в дневное время — плюс 13 градусов.

"Отопительный сезон в Пскове возобновлен в среду, 25 апреля. Соответствующее поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников", — говорится в сообщении.

Отопительный сезон в жилых домах и производственных зданиях Пскова завершился 23 апреля, тепло в больницах и образовательных учреждениях планировалось отключить не позднее 28 апреля.