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В Пскове возобновили отопительный сезон после многочисленных обращений горожан
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В Пскове возобновили отопительный сезон после многочисленных обращений горожан 

ТАСС 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников дал поручение возобновить завершившийся 23 апреля отопительный сезон в Пскове в связи с многочисленными просьбами горожан. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
Решение о завершении отопительного сезона принимают главы муниципальных образований после того, как в течение пяти дней на их территории фиксируют среднесуточную температуру воздуха плюс 8 градусов и выше. По данным Гидрометцентра РФ, в ближайшие несколько дней среднесуточная температура в Пскове не превысит плюс 8 градусов — в ночные часы она составит плюс 3 градуса, в дневное время — плюс 13 градусов.
"Отопительный сезон в Пскове возобновлен в среду, 25 апреля. Соответствующее поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников", — говорится в сообщении.
Отопительный сезон в жилых домах и производственных зданиях Пскова завершился 23 апреля, тепло в больницах и образовательных учреждениях планировалось отключить не позднее 28 апреля.
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