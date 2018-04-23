Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок после урагана

Москва приходит в себя после ураганного ветра. Коммунальные службы убрали более тысячи поваленных деревьев. Восстановлено электроснабжение почти в 20 поселках в Новой Москве. Но многим зданиям теперь требуется серьезный ремонт.

Больше всего пострадали районы на юго-востоке Москвы: оборванные электропровода, сваленные деревья и разбитые автомобили. Устранять последствия пришлось больше суток. Лежащие на земле стволы сосен и тополей коммунальщики распиливают и вывозят. Работают по всей Москве. Вокруг покореженных машин ходят озадаченные владельцы, подсчитывают ущерб.

"Для меня пенсионера-инвалида это очень приличный ущерб. Вот кто мне его возместит?" — жалуется Любовь Федорова.

Сколь разрушительной была стихия, можно судить вот видеороликам: порывы до 30 метров в секунду, летающие по городу крыши и дорожные знаки. Вот кадры, на которых ветер опрокидывает на детей павильон с мусорными баками — 13-летняя девочка погибла. Две ее подружки получили травмы, но выжили. В Мытищинском районе мужчину придавило на смерть бытовым вагончиком. Всего же пострадало 20 человек, многие из которых до сих пор в больнице, хотя людей заранее предупреждали о надвигающемся шторме и в СМИ, и с помощью спецавтомобилей МЧС

— Шумно было, очень много посносило столбов — даже светофоры. Очень страшно было.

— Было слышно, как летит металл. А откуда, что это, мы уже из дома смотрели.

На проспекте Вернадского ветром снесло крышу многоэтажки. Пока нет дождя коммунальщики торопятся восстановить кровлю. Всего без крыш осталось более 30 жилых домов и административных зданий. На Рублевском шоссе устранена причина многокилометрового затора — упавшие сосны распилили и убрали с дороги. В МЧС подсчитали, что всего ветер повалил более 600 деревьев и повредил около 100 машин.

А на север Москвы, в Бибиреве, гаражную секцию порывом ветра оторвало от земли и отнесло на несколько десятков метров. Сложно представить, что когда-то под этой конструкцией хранились десятки автомобилей. Территорию, где еще недавно был полноценный гаражный кооператив, спешно подчищают. Работают уже сутки. Без перерыва.

"Нужно было это все убрать, ликвидировать, что бы не было никакого мусора, чтобы гражданам было свободно передвигаться. Бригада будет работать, пор пока не устраним весь мусор", — говорит Екатерина Овчинникова , начальник участка.

По всей Москве последствия стихии устраняют больше 1 тысячи человек и 600 единиц техники. Как только стих ветер, аэропорты и железная дорога заработали в штатном режиме. Энергетики восстановили все оборванные провода. Свет вернулся в 25 населенных пунктов Подмосковья

"Задействованная группировка сил с задачами справилась, работы продолжаются, теперь нужно быстрее закончить уборку территории нашего города от поваленных деревьев", — сообщил Андрей Мищенко , заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве.

Шторм отступил, ушел вглубь страны. На смену ему в Москву пришел холод. Потепление ожидается не раньше середины недели.