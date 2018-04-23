Ещё
В Северодвинске пройдут испытания трубопроводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северодвинске пройдут испытания трубопроводов 

АиФ Архангельск 56 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске с 23 по 25 апреля Северодвинские городские сети проведут испытания трубопроводов максимальной температурой теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Сети испытывают максимальной температурой в конце отопительного периода раз в четыре года.
Накануне летней ремонтной кампании испытания позволяют выявить дефекты трубопроводов. Их проведение и устранение дефектов позволит работать с максимальной нагрузкой в сезоне 2018 — 2019 годов.
Во время испытаний в течение нескольких часов в систему будет подаваться теплоноситель с температурой 114,6 градуса по Цельсию.
Автовладельцев предупреждают о том, что нужно убрать машины с теплотрасс.
АиФ Архангельск: последние новости
В Архангельской области двое детей погибли, провалившись под лед на реке Северяне смогут льготно летать в Калининград В Архангельске один за другим закрываются батутные центры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение90
У россиян снова попросят денег231
Индия лишила Россию Су-57491
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском15
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение