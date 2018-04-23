В Северодвинске пройдут испытания трубопроводов

Северодвинске с 23 по 25 апреля Северодвинские городские сети проведут испытания трубопроводов максимальной температурой теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Сети испытывают максимальной температурой в конце отопительного периода раз в четыре года.

Накануне летней ремонтной кампании испытания позволяют выявить дефекты трубопроводов. Их проведение и устранение дефектов позволит работать с максимальной нагрузкой в сезоне 2018 — 2019 годов.

Во время испытаний в течение нескольких часов в систему будет подаваться теплоноситель с температурой 114,6 градуса по Цельсию.

Автовладельцев предупреждают о том, что нужно убрать машины с теплотрасс.