Завтра в Казани ожидается сильный ветер

В ночь с четверга на пятницу в Казани ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 16м/с. При такой скорости качаются деревья, гнутся ветви и трудно идти против ветра. Минимальная температура воздуха ночью +5 °C…+7 °C.

Днем, 27 апреля, ветер не утихнет. Скорость останется такой же. Ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 16 °C.

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