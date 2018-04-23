Вечером и ночью в Казани ожидается гололедица

Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

ГИБДД республики не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости. При движении нужно выбирать безопасную скорость. Следует отказаться от опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться с заменой зимних шин на летние. Менять резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха в течение недели превышает 5-7 °C.

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