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Вечером и ночью в Казани ожидается гололедица
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Вечером и ночью в Казани ожидается гололедица 

Казанский Портал 1 час назад
Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
ГИБДД республики не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости. При движении нужно выбирать безопасную скорость. Следует отказаться от опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.
Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться с заменой зимних шин на летние. Менять резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха в течение недели превышает 5-7 °C.
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