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Как отдыхаем на майские: Роструд напомнил о правиле 6/4
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Как отдыхаем на майские: Роструд напомнил о правиле 6/4 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
На этой неделе жители России будут работать шесть дней, Татарстан — не исключение. Однако затем нас ждут сразу четыре выходных дня и короткая рабочая неделя. Роструд объясняет по порядку: Работаем с понедельника, 23 апреля по субботу, 28 апреля включительно. Отдыхаем с 29 апреля по 2 мая, то есть четыре дня. Затем работаем 3 и 4 мая, и снова уходим на выходные. Также добавим, 9 мая — выходной день, но это уже следующая праздничная неделя. Кстати, по закону рабочий день 28 апреля будет короче на один час.
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