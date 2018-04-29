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Синоптики рассказали о погоде в Москве
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Солнечная погода без осадков и с температурой воздуха до плюс 18 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве в воскресенье установится солнечная, сухая и комфортная погода с температурным фоном немного теплее климатической нормы", — рассказали РИА Новости в "Фобос".
Воздух в Москве днем прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, по области — до 14-19 градусов.
Ветер ожидается слабый юго-западный — от 2 до 7 метров в секунду. По данным центра погоды, атмосферное давление изменится незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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