Р. Вильфанд: В Москву в начале мая придет летняя погода, не исключены грозы и сильные ливни

Москве и области в начале мая установятся температуры, характерные для лета, не исключены грозы и сильные ливни. Об этом сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о столице России, в Москве апрель заканчивается комфортной весеннней погодой, температура будет около и чуть-чуть выше нормы. Завтра дневная температура — 13-15 градусов, 29 апреля — 16-18, ну а в последний день апреля — 20-22 градуса. А вот май начнется с летней погоды. По-настоящему летняя погода ожидается с 1 мая. Фон давления будет несколько повышен, облачность переменная, ночные температуры — плюс 7-9, дневные — от 20 до 25 градусов. Но мне хотелось бы обратить внимание — когда мы говорим о летней погоде, происходят взрывные процессы, не исключены кратковременные, но интенсивные ливни, грозы. Но прогнозировать сейчас период их возникновения невозможно», — сообщил Р. Вильфанд.