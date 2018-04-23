Вскрытия льда на Северной Двине в ближайшее время ждут в Красноборском районе

— Местный ледоход на Северной Двине со вчерашнего дня начал движение в черте города Котласа, битый лёд идёт основным руслом, подтоплений нет, — рассказал руководитель оперативной группы Главного управления МЧС России по Архангельской области в Котласском районе Игорь Раченкова,

Голова ледохода на Северной Двине формируется в районе деревни Телегово, что в 12–15 километрах выше Красноборска. Несмотря на то, что подтоплений не ожидается, оперативная группа МЧС ведёт постоянный мониторинг обстановки, а спасатели направлены в посёлок Дябрино для помощи в эвакуации, если малые посёлки окажутся подтоплены.

По данным с гидропостов Северного УГМС, на реке Вага ледоход развивается выше посёлка Шеговары. Это 81 километр от устья. Ниже по течению отмечаются подвижки льда. Уровни воды при вскрытии не превышают норму. Выход «Важского» ледохода на Северную Двину ожидается 25 апреля.