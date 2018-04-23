Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнце

По его словам, во вторник москвичей ожидает солнце, осадков не будет, ветер будет северный 7—12 м/c.

"За счет этого днем будет +9…+14°С, в среду подошедший циклон принесет облачность, небольшой дождь, южный ветер, +11…+13°С днем. В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С. В пятницу переменная облачность и небольшой дождь, температура ночью без изменений, +13…+18°С днем", — сообщил он.

Цыганков отметил, что в выходные в Москве будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит +2…+7 °С, днем +15…+20 °С.

По словам синоптика, погода на прошлой неделе была аномальной, не присущей апрелю.

"Сегодня, 23 апреля, конечно, немного холоднее нормы, но циклон уже ушел. На его место пришел антициклон и принес высокое давление — около 744 мм ртутного столба, завтра будет 748 мм ртутного столба, в среду подойдет следующий циклон, давление опять упадет до 742—737 мм ртутного столба, а к выходным снова начнет расти", — сказал он.

Ранее стало известно, когда в Москве стихнет порывистый ветер.