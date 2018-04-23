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Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнце
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнце 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю апреля, сообщает RT.
По его словам, во вторник москвичей ожидает солнце, осадков не будет, ветер будет северный 7—12 м/c.
"За счет этого днем будет +9…+14°С, в среду подошедший циклон принесет облачность, небольшой дождь, южный ветер, +11…+13°С днем. В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С. В пятницу переменная облачность и небольшой дождь, температура ночью без изменений, +13…+18°С днем", — сообщил он.
Цыганков отметил, что в выходные в Москве будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит +2…+7 °С, днем +15…+20 °С.
По словам синоптика, погода на прошлой неделе была аномальной, не присущей апрелю.
"Сегодня, 23 апреля, конечно, немного холоднее нормы, но циклон уже ушел. На его место пришел антициклон и принес высокое давление — около 744 мм ртутного столба, завтра будет 748 мм ртутного столба, в среду подойдет следующий циклон, давление опять упадет до 742—737 мм ртутного столба, а к выходным снова начнет расти", — сказал он.
Ранее стало известно, когда в Москве стихнет порывистый ветер.
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