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Власти Челябинска обработают парки от клещей перед майскими праздниками
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Власти Челябинска обработают парки от клещей перед майскими праздниками 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Мэрия Челябинска пообещала провести противоклещевую обработку парков и скверов до майских праздников.
При этом чиновники заранее предупреждают, что помешать им может непредсказуемая уральская погода. Несмотря на конец апреля в Челябинской области периодически идёт снегопад, фотографиями южноуральцы деляться в социальных сетях.
«Задача такая поставлена. Но погода нам очень сильно мешает. Будем стараться успеть к 1 мая», — заявил на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Отметим, что на укусы клещей в минувшие выходные пожаловались жители микрорайона Парковый, который граничит с лесом. Всего же, по данным Роспотребнадзора, жертвами клещей уже стали 13 человек, в том числе пять детей.
АиФ: последние новости
Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 17 апреля Жители Южного Урала делятся снимками с выпавшим в конце апреля снегом 130-градусный кипяток потёк из кранов в квартирах жителей Челябинска
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