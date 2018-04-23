Власти Челябинска обработают парки от клещей перед майскими праздниками

Мэрия Челябинска пообещала провести противоклещевую обработку парков и скверов до майских праздников.

При этом чиновники заранее предупреждают, что помешать им может непредсказуемая уральская погода. Несмотря на конец апреля в Челябинской области периодически идёт снегопад, фотографиями южноуральцы деляться в социальных сетях.

«Задача такая поставлена. Но погода нам очень сильно мешает. Будем стараться успеть к 1 мая», — заявил на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев

Отметим, что на укусы клещей в минувшие выходные пожаловались жители микрорайона Парковый, который граничит с лесом. Всего же, по данным Роспотребнадзора, жертвами клещей уже стали 13 человек, в том числе пять детей.