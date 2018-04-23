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Жители Тутаева задыхались от углеводородов: какие вещества в воздухе выявил спецмониторинг
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Жители Тутаева задыхались от углеводородов: какие вещества в воздухе выявил спецмониторинг 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Причину сильной вони в Тутаеве Ярославской области выяснили с помощью специального поста мониторинга воздуха, который привезли из Москвы. Оказалось, что запах появился из-за большой концентрации в воздухе загрязняющих углеводородов. В частности, там нашли формальдегид и фенол, имеющиеся в выбросах нескольких местных заводов.
— Сейчас уже выявлен ряд предприятий, которые могли стать источником выбросов этих веществ в воздух, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Превышения предельно допустимых норм, способных нанести вред здоровью, при этом зафиксировано не было. Тем не менее специалисты продолжат работу, чтобы избавить жителей от неприятного запаха.
На вонь тутаевцы пожаловались ещё летом прошлого года. Тогда неприятный запах появился в жилых районах, граничащих с промышленной зоной. Наконец стало известно, чем там пахло.
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