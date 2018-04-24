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В Тюмени перекрыли фонтан кипятка на Широтной
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"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

В Тюмени перекрыли фонтан кипятка на Широтной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла на одном из участков теплоснабжения в Тюмени в районе дома № 100 по улице Широтной в ходе температурных испытаний сетей в контуре ТЭЦ-2. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях, дополнив сообщения фото— и видеосвидетельствами. По их словам, фонтан кипятка достигал высоты 10-этажного дома.
Как сообщили в единой теплоснабжающей организации УСТЭК, на данный момент выход воды на поверхность локализован, выставлены ограждения, аварийная бригада обследует территорию. Пока нет данных об изношенности трубы в этом районе, и были ли это бесхозяйные сети.
Специалисты ресурсоснабжающей организации продолжают следить за ходом испытаний. Напомним, о проведении температурных испытаний в контуре ТЭЦ-2 администрация Тюмени объявила заранее во избежание сюрпризов для населения. Год назад при проведении аналогичных мероприятий в контуре ТЭЦ-1 произошла серьезная авария в районе улицы Горького, в результате чего провалился обширный участок проезжей части, от кипятка пострадали автомобили и жилые дома, несколько человек получили ожоги. Несмотря на недовольство населения, в муниципалитете и теплоснабжающей компании отмечают, что температурные испытания для выявления слабых мест на сетях согласно федеральному закону предписано проводить раз в пять лет. Фото из соцсетей
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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