В Тюмени перекрыли фонтан кипятка на Широтной

Авария произошла на одном из участков теплоснабжения в Тюмени в районе дома № 100 по улице Широтной в ходе температурных испытаний сетей в контуре ТЭЦ-2. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях, дополнив сообщения фото— и видеосвидетельствами. По их словам, фонтан кипятка достигал высоты 10-этажного дома.

Как сообщили в единой теплоснабжающей организации УСТЭК, на данный момент выход воды на поверхность локализован, выставлены ограждения, аварийная бригада обследует территорию. Пока нет данных об изношенности трубы в этом районе, и были ли это бесхозяйные сети.

Специалисты ресурсоснабжающей организации продолжают следить за ходом испытаний. Напомним, о проведении температурных испытаний в контуре ТЭЦ-2 администрация Тюмени объявила заранее во избежание сюрпризов для населения. Год назад при проведении аналогичных мероприятий в контуре ТЭЦ-1 произошла серьезная авария в районе улицы Горького, в результате чего провалился обширный участок проезжей части, от кипятка пострадали автомобили и жилые дома, несколько человек получили ожоги. Несмотря на недовольство населения, в муниципалитете и теплоснабжающей компании отмечают, что температурные испытания для выявления слабых мест на сетях согласно федеральному закону предписано проводить раз в пять лет. Фото из соцсетей