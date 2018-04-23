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Заморозки ожидаются в Ростовской области
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Заморозки ожидаются в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Заморозки ожидаются в Ростовской области 24-25 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
«По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24.04 и 25.04.2018 местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 градуса Цельсия», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемым снижением температуры на территории Ростовской области повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также почек плодовых деревьев.
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