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МЧС предупредило о заморозках в Ростовской области
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МЧС предупредило о заморозках в Ростовской области 

Ростовские Вести 1 час назад
По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24.04 и 25.04.2018 местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2°. МЧС информирует, что в связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур (источник ЧС и происшествий — заморозки).
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