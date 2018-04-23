МЧС предупредило о заморозках в Ростовской области 

По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24.04 и 25.04.2018 местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2°. МЧС информирует, что в связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур (источник ЧС и происшествий — заморозки).