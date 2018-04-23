Эта таинственная хромосфера

Доктор физико-математических наук, доцент кафедры астрофизики СПбГУ Валерий Нагнибеда расскажет, что происходит в атмосфере нашей звезды между фотосферой (видимой глазом солнечной поверхностью) и короной. Хромосфера — слой, передающий энергию Солнца из плотных слоев плазмы температурой в 6000 градусов в разреженную, но раскаленную до двух миллионов градусов корону.

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