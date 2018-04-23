Ещё
Эта таинственная хромосфера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эта таинственная хромосфера 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Доктор физико-математических наук, доцент кафедры астрофизики СПбГУ Валерий Нагнибеда расскажет, что происходит в атмосфере нашей звезды между фотосферой (видимой глазом солнечной поверхностью) и короной. Хромосфера — слой, передающий энергию Солнца из плотных слоев плазмы температурой в 6000 градусов в разреженную, но раскаленную до двух миллионов градусов корону.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
Финал стартап-акселератора GenerationS пройдет 27 апреля Расширение Вселенной воссоздано в лаборатории Биологи сделали каннибалов из заботливых родителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57357
По секрету: Как зарабатывают на менструациях21
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»197
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России328
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение