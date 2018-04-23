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Плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи (ВИДЕО)
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Плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
За прошедшие дождливые выходные нижегородцы наполнили социальные сети фотографиями дорожных работ, на которых запечатлено, как рабочие кладут асфальт в лужи. Ремонт дорог под дождем вели в воскресенье на улице Невзоровых в Нижегородском районе, а также на улице Лесной в Автозаводском районе.
Ранее нижегородцы уже сообщали о случаях укладки асфальта во время обильных осадков. Тогда в администрации Московского района корреспонденту ИА «В городе N» объяснили, что в дождь ямы засыпаются бросовым асфальтом, что является временной мерой по недопущению ДТП.
Координатор проекта общероссийского народного фронта «Дорожная полиция» Андрей Нестеренко также сообщил нашему агентству, что во время проливных дождей и снега ремонт дорожного полотна продолжаться не должен. Подрядчики, которые таким образом нарушают технологию, должны быть наказаны.
Ранее сообщалось, что ремонт дорог начался на улицах Ванеева и Баумана.
Фото и видео: vk.com
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