В Удмуртии ввели режим повышенной готовности к ЧС

Режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям введен в Удмуртии из-за угрозы подтопления населенных пунктов, сообщает Udm-Info со ссылкой на сообщение пресс-службы главы и правительства региона.

В связи со сложившейся ситуацией власти рекомендовали контролировать паводковую обстановку, держать в готовности необходимую технику, не допускать подтопления дорог, обеспечить резерв питьевой воды и т.д.

По данным регионального управления МЧС, пик прохождения паводка ожидается 25-30 апреля. Прогнозировалось, что максимальные уровни весеннего половодья в этом году ожидаются на уровне средних многолетних значений. При этом ситуацию может осложнить резкое повышение температуры.