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В Удмуртии ввели режим повышенной готовности к ЧС
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В Удмуртии ввели режим повышенной готовности к ЧС 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: d-kvadrat.ru
Режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям введен в Удмуртии из-за угрозы подтопления населенных пунктов, сообщает Udm-Info со ссылкой на сообщение пресс-службы главы и правительства региона.
В связи со сложившейся ситуацией власти рекомендовали контролировать паводковую обстановку, держать в готовности необходимую технику, не допускать подтопления дорог, обеспечить резерв питьевой воды и т.д.
По данным регионального управления МЧС, пик прохождения паводка ожидается 25-30 апреля. Прогнозировалось, что максимальные уровни весеннего половодья в этом году ожидаются на уровне средних многолетних значений. При этом ситуацию может осложнить резкое повышение температуры.
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