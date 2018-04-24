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В московских районах зафиксировали повышенное содержание сероводорода
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В московских районах зафиксировали повышенное содержание сероводорода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано ночью и утром во вторник в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, ПДК не превышены, сообщили в «Мосэкомониторинге» во вторник.
"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
Так, по данным на 8 утра, вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: оксид углерода — до 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.
Отмечается, что в дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.
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