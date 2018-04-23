Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 23.04.2018 года

Вблизи автотрасс по данным на 08:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,1 ПДКм.р. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышены. В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.