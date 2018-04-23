Погода на этой неделе порадует жителей Приморья

В течение этой недели температура в Приморье прогреется до +26 °C, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

Начало недели окажется в теплом секторе циклонов, которые с Китая пойдут на Хабаровский край . В Приморье осадков не ожидается.

Во второй половине недели есть вероятность небольших дождей на севере края. Температура повысится на 2–5 градусов. Температура ночью +1…+8 °C, на востоке до −5 °C. Днем ожидается до +19…+26 °C, на побережье +12…+18 °C.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Ночью +5…+9 °C, днем до +16…+19 °C. К концу рабочей недели температура поднимется до +20…+22 °C.

Стоит отметить, что высокая температура воздуха и отсутствие дождей приведут к увеличение класса пожарной опасности, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с огнем.