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Погода не позволяет: разметку на дорогах Челябинска пообещали обновить в мае
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Погода не позволяет: разметку на дорогах Челябинска пообещали обновить в мае 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Челябинские парки и скверы обработают от клещей к майским праздникам. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. Пока этой работе мешает плохая погода.
— К сожалению, погодные условия не очень радуют. Будем стараться, чтобы к праздникам работу провести, — сказал градоначальник.
На прошлой неделе власти признали, что к Родительскому дню не смогли обработать кладбища.
Если вы всё-таки обнаружите на себе клеща, его необходимо аккуратно снять и проверить на энцефалит. Рассказываем, где и за сколько это можно сделать в Челябинске. Страх перед опасным кровососом развеет составленная нашими коллегами с E1.RU инструкция.
Также к майским праздникам на основных магистралях города обновят разметку. Плановые работы начнутся в середине мая.
Несмотря на погоду, состоятся и субботники. Большая уборка была запланирована на 27 и 28 апреля.
— Предполагалось выйти на улицы в субботу, но, думаю, нужно и четверг с пятницей подключить независимо от погодных условий, — заключил Евгений Тефтелев.
О том, какие события ждут челябинцев 1, 2 и 9 мая, — читайте в нашей афише.
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