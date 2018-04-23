Погода не позволяет: разметку на дорогах Челябинска пообещали обновить в мае

Челябинские парки и скверы обработают от клещей к майским праздникам. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. Пока этой работе мешает плохая погода.

— К сожалению, погодные условия не очень радуют. Будем стараться, чтобы к праздникам работу провести, — сказал градоначальник.

На прошлой неделе власти признали, что к Родительскому дню не смогли обработать кладбища.

Если вы всё-таки обнаружите на себе клеща, его необходимо аккуратно снять и проверить на энцефалит. Рассказываем, где и за сколько это можно сделать в Челябинске. Страх перед опасным кровососом развеет составленная нашими коллегами с E1.RU инструкция.

Также к майским праздникам на основных магистралях города обновят разметку. Плановые работы начнутся в середине мая.

Несмотря на погоду, состоятся и субботники. Большая уборка была запланирована на 27 и 28 апреля.

— Предполагалось выйти на улицы в субботу, но, думаю, нужно и четверг с пятницей подключить независимо от погодных условий, — заключил Евгений Тефтелев

О том, какие события ждут челябинцев 1, 2 и 9 мая, — читайте в нашей афише.