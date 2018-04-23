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Резкое потепление после дождей прогнозируют в Краснодаре
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Резкое потепление после дождей прогнозируют в Краснодаре 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Уже во вторник, 24 апреля синоптики прогнозируют небольшую облачность и незначительный, по сравнению с выходными, ветер. Днем будет до +19 градусов, ночью до +10. Направление ветра — западное, скорость не превысит 2,4 м/с.
25 апреля в Краснодаре снова пройдут дожди. Днем будет до +21, ночью — до +9 градусов, немного ветрено, скорость до 4,3 м/с.
Весеннее потепление начнется с четверга. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, в ночное время суток столбик ртутного термометра ниже +14 опускаться уже не будет.
По данным сервиса «Яндекс Новости» такая погода сохранится до конца рабочей недели, а майские праздники и вовсе обещают быть по-летнему теплыми.
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