Резкое потепление после дождей прогнозируют в Краснодаре

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Уже во вторник, 24 апреля синоптики прогнозируют небольшую облачность и незначительный, по сравнению с выходными, ветер. Днем будет до +19 градусов, ночью до +10. Направление ветра — западное, скорость не превысит 2,4 м/с.

25 апреля в Краснодаре снова пройдут дожди. Днем будет до +21, ночью — до +9 градусов, немного ветрено, скорость до 4,3 м/с.

Весеннее потепление начнется с четверга. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, в ночное время суток столбик ртутного термометра ниже +14 опускаться уже не будет.

По данным сервиса «Яндекс Новости» такая погода сохранится до конца рабочей недели, а майские праздники и вовсе обещают быть по-летнему теплыми.