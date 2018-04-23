В Екатеринбурге испытания тепловых сетей: воду нагреют до 115 °C

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили об испытаниях водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Проверки пройдут с 24 по 25 апреля. Испытания запланированы в Октябрьском, Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. С Ново-Свердловской тепловой электростанции по магистральным и распределительным тепловым сетям этих районов энергетики будут прогонять кипяток, нагретый до 115 градусов.

Энергетики предупреждают горожан не ходить и не проезжать на машине по затопленным улицам и тротуарам, не подходить к автомобилю, припаркованному в зоне разлива, а также не оставлять свои машины на тепловых камерах и вблизи наружных трубопроводов.