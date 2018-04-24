В Екатеринбурге домам, которые попали в зону испытаний, позже срока вернут горячую воду и отопление

Жители домов Кировского и Октябрьского районов засыпали Екатеринбургскую теплосетевую компанию жалобами. В домах остыли батареи и пропала горячая вода.

— Отопление отключают организации ЖКО (УК, ТСЖ). В указанных районах идут испытания тепловых сетей повышенной температурой теплоносителя (горячей воды). Процесс проведения испытаний обсуждался на совещаниях с участием УК и администрации города. Отмечу, что температура во внутридомовых системах в период испытаний не поднимается выше зимних параметров — в батареях квартир не более 85 градусов, — пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Там еще раз обратили внимание, что батареи в домах остывать на время испытаний не должны.

— В результате жители жалуются на холод в квартирах, а специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании не могут качественно провести температурные испытания. Кроме того, из-за нарушения расчетных режимов затянется процесс подключения горячего водоснабжения и отключенного УК тепла, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что испытания по графику должны закончиться в 14:00 25 апреля.