Свердловские энергетики готовятся к шторму

В связи с предупреждение МЧС о сильном ветре, работа энергетиков филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» переведена в режим повышенной готовности. Специалисты принимают все меры, чтобы у жителей региона не возникло проблем, а также готовятся устранять возможные аварии.

«Энергетики с 6 утра сегодняшнего дня работают в усиленном режиме и взяли на особый контроль работу оборудования сетевого комплекса. Персоналом компании проверена спецтехника, выполнено оснащение аварийно-восстановительных бригад, на складах в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ», — сообщает «Свердловэнерго»

Пока никаких серьезных последствий непогоды не зафиксировано, но на севере области выпал снег, из-за которого произошли точечные нарушения на электросетях в Серовском и Ивдельском городских округах. Сейчас рабочие чинят сети в населенных пунктах Марсята, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений. Для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов в п. Андриановичи направлено два дизель-генератора. В компании ведется постоянный мониторинг ситуации.