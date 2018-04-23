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Свердловские энергетики готовятся к шторму
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Свердловские энергетики готовятся к шторму 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В связи с предупреждение МЧС о сильном ветре, работа энергетиков филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» переведена в режим повышенной готовности. Специалисты принимают все меры, чтобы у жителей региона не возникло проблем, а также готовятся устранять возможные аварии.
«Энергетики с 6 утра сегодняшнего дня работают в усиленном режиме и взяли на особый контроль работу оборудования сетевого комплекса. Персоналом компании проверена спецтехника, выполнено оснащение аварийно-восстановительных бригад, на складах в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ», — сообщает «Свердловэнерго»
Пока никаких серьезных последствий непогоды не зафиксировано, но на севере области выпал снег, из-за которого произошли точечные нарушения на электросетях в Серовском и Ивдельском городских округах. Сейчас рабочие чинят сети в населенных пунктах Марсята, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений. Для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов в п. Андриановичи направлено два дизель-генератора. В компании ведется постоянный мониторинг ситуации.
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