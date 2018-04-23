В Нижнем Новгороде потеплеет к концу недели

Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород к концу наступившей рабочей недели. Уже в пятницу воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщает портал Gismeteo.

В понедельник 23 апреля еще сохранится пасмурная и прохладная погода, днем возможен небольшой снег. Утром термометры покажут -1…-2 градуса, затем потеплеет до +4. К ночи вновь похолодает до 0 градусов. Также ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 8 м/с.

В ночь на вторник 24 апреля также возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +3. Небо будет затянуто облаками, ветер ослабнет до 4 — 5 м/c, его направление останется прежним.

Утро среды 25 апреля также будет прохладным, температура воздуха опустится до -2…-3 градусов. Но уже к полудню потеплеет до +8…+9. Ветер сменит направление на южное и ослабнет до 2 м/с. С утра будет светить солнце, однако, во второй половине дня нижегородцев снова ожидает пасмурная погода. К ночи похолодает до +4.

В четверг 26 апреля будет пасмурно и дождливо. Осадки не прекратятся до вечера. Температура воздуха утром и днем составит +4…+5 градусов, к вечеру потеплеет до +7. Ветер придет с юго-востока, его скорость составит 3 — 5 м/с.

В пятницу 27 апреля с утра будет ясно, термометры покажут +3…+4 градуса, а днем воздух прогреется до +13…+14. Скорость западного ветра составит 4 — 6 м/c. Во второй половине дня возможны небольшие дожди.

Утром в субботу 28 апреля температура воздуха понизится до +4 градусов. Днем вновь потеплеет до +11…+14. Небо затянется облаками, вечером ожидаются небольшие дожди. Ветер придет с юго-запада со скоростью 2 — 4 м/с.