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Этап «Индикара» перенесли на понедельник из-за непогоды
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Этап «Индикара» перенесли на понедельник из-за непогоды 

Чемпионат.com 1 час назад
Организаторы американской гоночной серии «Индикар» перенесли на понедельник из-за непогоды. Гонка в Барбере в воскресенье продлилась всего 22 круга, после чего заезд был остановлен.
Из-за сильного дождя и ветра устроители гонки приняли решение провести оставшуюся часть дистанции на следующий день, в понедельник, при благоприятной погоде.
На рестарте лидером будет Джозеф Ньюгарден, опережающий Себастьена Бурдэ, Райана Хантер-Рея и Александера Росси перед последним красным флагом в воскресном заезде.
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