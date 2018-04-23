Этап «Индикара» перенесли на понедельник из-за непогоды 

Организаторы американской гоночной серии «Индикар» перенесли на понедельник из-за непогоды. Гонка в Барбере в воскресенье продлилась всего 22 круга, после чего заезд был остановлен.
Из-за сильного дождя и ветра устроители гонки приняли решение провести оставшуюся часть дистанции на следующий день, в понедельник, при благоприятной погоде.
На рестарте лидером будет Джозеф Ньюгарден, опережающий Себастьена Бурдэ, Райана Хантер-Рея и Александера Росси перед последним красным флагом в воскресном заезде.