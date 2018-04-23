Потоп: как заливало Кострому

Костромичи обсуждают страшный потоп, который произошел в субботу. Как узнал KOSTROMA.TODAY, на нескольких улицах города образовались бурные реки.

В соцсетях появились видео и фото затопления участков улицы Димитрова и улицы Профсоюзной. Отметим, что это место на улице Димитрова славится уже 30 лет — стоит пойти сильному дождю, оно превращается в озеро.

Как всегда, больше всего страдают легковушки с низкой посадкой. Ведь вода затекает к ним в салон.

«Это в начале улицы. Дальше я не поехал», — прокомментировал автор видео с улицы Димитрова.

В доме на улице Димитрова моментально потекла крыша.

«Это ещё что. Я, когда мелкий был, помогал на этом участке машины вытаскивать. С 90-х там ничего не изменилось. Наглядный пример бездействия соответствующих служб», — подхватил тему мужчина.

Наводнение на улице Профсоюзной оказалось не менее сильным.