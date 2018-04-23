Ещё
Потоп: как заливало Кострому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потоп: как заливало Кострому 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи обсуждают страшный потоп, который произошел в субботу. Как узнал KOSTROMA.TODAY, на нескольких улицах города образовались бурные реки.
В соцсетях появились видео и фото затопления участков улицы Димитрова и улицы Профсоюзной. Отметим, что это место на улице Димитрова славится уже 30 лет — стоит пойти сильному дождю, оно превращается в озеро.
Как всегда, больше всего страдают легковушки с низкой посадкой. Ведь вода затекает к ним в салон.
«Это в начале улицы. Дальше я не поехал», — прокомментировал автор видео с улицы Димитрова.
В доме на улице Димитрова моментально потекла крыша.
«Это ещё что. Я, когда мелкий был, помогал на этом участке машины вытаскивать. С 90-х там ничего не изменилось. Наглядный пример бездействия соответствующих служб», — подхватил тему мужчина.
Наводнение на улице Профсоюзной оказалось не менее сильным.
Отметим, что за выходные в Костроме выпало около месячной нормы осадков. Городские ливневки к этому оказались не готовы.
Потопы происходили по всей Костромской области.
Kostroma.Today: последние новости
Кому Россельхозбанк будет удваивать бонусы? Опять обман: получат ли обманутые дольщики свое деньги? «Ростелеком» определил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России290
Масляков резко пригрозил Светлакову303
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ556
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны270
Центр Еревана парализован94
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение