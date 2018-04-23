Потоп: как заливало Кострому 

Костромичи обсуждают страшный потоп, который произошел в субботу. Как узнал KOSTROMA.TODAY, на нескольких улицах города образовались бурные реки.
В соцсетях появились видео и фото затопления участков улицы Димитрова и улицы Профсоюзной. Отметим, что это место на улице Димитрова славится уже 30 лет — стоит пойти сильному дождю, оно превращается в озеро.
Как всегда, больше всего страдают легковушки с низкой посадкой. Ведь вода затекает к ним в салон.
«Это в начале улицы. Дальше я не поехал», — прокомментировал автор видео с улицы Димитрова.
В доме на улице Димитрова моментально потекла крыша.
«Это ещё что. Я, когда мелкий был, помогал на этом участке машины вытаскивать. С 90-х там ничего не изменилось. Наглядный пример бездействия соответствующих служб», — подхватил тему мужчина.
Наводнение на улице Профсоюзной оказалось не менее сильным.
Отметим, что за выходные в Костроме выпало около месячной нормы осадков. Городские ливневки к этому оказались не готовы.
Потопы происходили по всей Костромской области.