Синоптики: тепло вернется в Кострому во вторник

По прогнозам синоптиков, весна должна вернуться в Кострому уже к 24 апреля, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. А вот сегодня, в понедельник, погода все еще будет не слишком благоприятной: ожидаются сильные порывы ветра от 14 до 19 м/с, мокрый снег и дождь.

МЧС советует горожанам ограничить использование личного транспорта — при таком ветре рекламные конструкции и деревья могут повредить машину. Кроме этого, ожидается ухудшение видимости в районе 500-1000 м.

Во вторник, напротив, будет солнечно и достаточно тепло: столбики термометров остановятся на отметке в + 5 градусов, синоптики обещают солнечный день. На неделе ожидаются дожди и переменная облачность, но, тем не менее, температура воздуха будет находиться в пределах от 5 до 14 градусов тепла.