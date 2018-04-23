Ещё
В Мурманской области потеплеет до +7 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мурманской области потеплеет до +7 градусов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В понедельник, 23 апреля, в Мурманской области ожидается переменная облачность.
По данным мурманского гидрометцентра, на неделе в Заполярье температура воздуха прогреется до +2…+7 градусов. Ветер будет южный, умеренны. Осадков не ожидается, однако на дорогах утром возможна гололедица. Толщина льда на большинстве рек и водоемов составит 40-75 см.
Как сообщают синоптики, Кольский полуостров на неделе окажется в малоградиентном барическом поле — атмосферное давление будет равномерно распределено над уровнем моря. Оно составит 756 мм рт. ст.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Тульской области восстановили энергоснабжение после урагана Росгидромет предупреждает о порывистом ветре до 17 м/с В Ленобласти ожидаются ночные заморозки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57357
По секрету: Как зарабатывают на менструациях21
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»197
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России328
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение