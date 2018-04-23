В Мурманской области потеплеет до +7 градусов

В понедельник, 23 апреля, в Мурманской области ожидается переменная облачность.

По данным мурманского гидрометцентра, на неделе в Заполярье температура воздуха прогреется до +2…+7 градусов. Ветер будет южный, умеренны. Осадков не ожидается, однако на дорогах утром возможна гололедица. Толщина льда на большинстве рек и водоемов составит 40-75 см.

Как сообщают синоптики, Кольский полуостров на неделе окажется в малоградиентном барическом поле — атмосферное давление будет равномерно распределено над уровнем моря. Оно составит 756 мм рт. ст.